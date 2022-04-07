В Николаеве не работает вокзал, потому что российские военные его разбомбили
7 апреля 2022 , 09:38Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Сенкевича
В результате попадания вражеского снаряда железнодорожный вокзал Николаева прекратил свою работу.
Такую информацию сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире в фейсбуке.
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Не работает, потому что разбомбили его,
– ответил Сенкевич на вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал.
Напомним, что в понедельник, 4 апреля,оккупанты обстреляли Николаев кассетными бомбами. В результате погибли 10 человек, в том числе 1 ребенок, в частности, 61 человек получил ранения. В тот же день глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг обстрелял детскую больницу и остановку.
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