Таку інформацію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у прямому ефірі у фейсбук.

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Не працює, бо розбомбили його,

– відповів Сєнкевич на запитання чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал.

Нагадаємо, що у понеділок, 4 квітня, окупанти обстріляли Миколаїв касетними бомбами. Внаслідок цього загинули 10 людей, у тому числі 1 дитина, зокрема, 61 особа отримала поранення. Того ж дня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог обстріляв дитячу лікарню та зупинку.

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