В Николаеве перебои на линиях "101" и "112": ГСЧС предоставила дополнительные номера

7 марта 2022 , 08:26
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Источник:

ГСЧС Николаевской области

Враги этой ночью мощно обстреляли Николаев, повреждены многие жилые дома. Кроме того, в городе временные перебои на специальных линиях "101" и "112".

Поэтому в ГСЧС Николаевской области дали временные номера, куда можно обращаться за помощью.

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Для информирования подразделов о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:

г. Николаев:

  • 3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
  • 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
  • 5 ГПЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417

Другие районы Николаевской области:

  • - арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
  • - Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
  • - Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
  • - Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
  • Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
  • Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
  • Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
  • Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
  • Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
  • Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
  • Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730
  • Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
  • Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
  • Весеннее (19 ДПРЧ) 0932246142:
  • Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
  • Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
  • Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
  • Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
  • Снегиревка (24 ДПРЧ): 0975223749
  • Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

Добавим, что утром 7 марта (около 5:15) по Николаеву был произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей". В результате обстрелов возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности. Сейчас в ГСЧС не говорят, были ли жертвы или пострадавшие в результате обстрелов оккупантов.

 

Автор: Марія Бондар