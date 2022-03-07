В Николаеве перебои на линиях "101" и "112": ГСЧС предоставила дополнительные номера
Источник:ГСЧС Николаевской области
Враги этой ночью мощно обстреляли Николаев, повреждены многие жилые дома. Кроме того, в городе временные перебои на специальных линиях "101" и "112".
Поэтому в ГСЧС Николаевской области дали временные номера, куда можно обращаться за помощью.
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Для информирования подразделов о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:
г. Николаев:
- 3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417
Другие районы Николаевской области:
- - арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
- - Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
- - Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- - Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
- Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
- Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
- Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весеннее (19 ДПРЧ) 0932246142:
- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
- Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
- Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снегиревка (24 ДПРЧ): 0975223749
- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697
Добавим, что утром 7 марта (около 5:15) по Николаеву был произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей". В результате обстрелов возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности. Сейчас в ГСЧС не говорят, были ли жертвы или пострадавшие в результате обстрелов оккупантов.