Атака "Шахедов" на Николаев: Россия убила беременную женщину

Ночью 17 ноября россияне нанесли удар по Николаеву дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, в результате обстрела погибли две женщины, одна из них была беременна.

В то же время количество пострадавших увеличилось до 7. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

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Россия унесла жизнь беременной женщины

Ночью и утром оккупанты осуществили массированную атаку Николаева с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов, ориентировочно в течение с 04:00 до 05:00. Повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, автомобили, торговый центр, объект гражданской инфраструктуры.

Вследствие вражеского удара по городу есть двое погибших, среди них беременная женщина.

У нас увеличилось количество пострадавших до 7. Две женщины, к сожалению, погибли. Одна из них была беременной,

– сказал Ким.

Что известно об обстреле Николаева

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили около 04:33. Воздушные силы предупреждали о группах "Шахедов" в направлении Николаева. Уже через несколько минут раздались взрывы. Около 04:50 были повторные.

Впоследствии глава ОВА Виталий Ким сообщил, что враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру, в частности жилой сектор. Сначала сообщали о 4 раненых взрослых и 2 детях.