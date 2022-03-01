В Николаеве собирают необходимые вещи для военных, которые защищают город

1 марта 2022 , 09:39
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Источник:

Фейсбук Александр Сенкевич

Волонтеры объявили о сборе самых необходимых вещей для военных, которые обороняют Николаев.

Мэр Николаева написал, что матрасы, карематы, одеяла, балаклавы – очень нужны сегодня нашим военным. Также он назвал адрес, куда нужно везти эти вещи.

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Пункты сбора:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН

  • ул. Шевченко, 58 (центр распределения помощи)
  • ул. Шевченко, 59/3 (между кафе Веренада и бизнес-центром Шевченковский)
  • ул. Шевченко, 19а

СЕВЕРНЫЙ

  • ул. Архитектора Старова (помещение Греко-католического храма Покрова Пресвятой Богородицы)

ТЕРНОВКА

  • ул. Плевненская, 34

МАТВЕЕВКА

  • ул. Селикатная. 277

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

  • ул. Кузнецкая, 83

ИНГУЛЬСКИЙ РАЙОН

  • вул. Скороходова, 192ж
  • Автомойка Максимум ул. 12 Продольная, 50

КОРАБЕЛЬНЫЙ РАЙОН

  • ул. Металлургов, 8\4 (Терцентр соцзащиты).

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Автор: Олександр Бевза