В Николаеве собирают необходимые вещи для военных, которые защищают город
1 марта 2022 , 09:39Читати новину українською
Источник:Фейсбук Александр Сенкевич
Волонтеры объявили о сборе самых необходимых вещей для военных, которые обороняют Николаев.
Мэр Николаева написал, что матрасы, карематы, одеяла, балаклавы – очень нужны сегодня нашим военным. Также он назвал адрес, куда нужно везти эти вещи.
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Пункты сбора:
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН
- ул. Шевченко, 58 (центр распределения помощи)
- ул. Шевченко, 59/3 (между кафе Веренада и бизнес-центром Шевченковский)
- ул. Шевченко, 19а
СЕВЕРНЫЙ
- ул. Архитектора Старова (помещение Греко-католического храма Покрова Пресвятой Богородицы)
ТЕРНОВКА
- ул. Плевненская, 34
МАТВЕЕВКА
- ул. Селикатная. 277
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
- ул. Кузнецкая, 83
ИНГУЛЬСКИЙ РАЙОН
- вул. Скороходова, 192ж
- Автомойка Максимум ул. 12 Продольная, 50
КОРАБЕЛЬНЫЙ РАЙОН
- ул. Металлургов, 8\4 (Терцентр соцзащиты).
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