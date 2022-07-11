В Николаеве сообщают о взрывах: оставайтесь в безопасности

российские оккупанты продолжают бить по украинским городам. После сообщений о взрывах в Харькове такие же появились в Николаеве.

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 4:02. Ни в коем случае не пренебрегайте сообщениями об угрозе ракетных ударов, ведь часто россияне бьют именно по жилым районам, в результате чего гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети.

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В Николаеве слышат взрывы

Практически одновременно с сиренами воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы. Первый из них местные жители услышали около 4:02.

Пока точно неизвестно, были ли это звуки работы нашей системы противовоздушной обороны, или "прилеты" российских ракет. Официальной информации на этот счет пока нет.

В любом случае горожанам следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, который объявляют только тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела полностью исчезает.

Коротко о предварительных обстрелах Николаевщины

На рассвете 10 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаевщине. Они использовали зенитно-ракетные системы С-300 и разрывные снаряды усиленного осколочного поражения.

Захватчики стреляли из района Новой Каховки по объектам железнодорожной инфраструктуры в Березнеговатском районе области. К счастью, жертв и раненых среди мирных жителей не было.

За день до этого россияне также били из С-300, но уже по Николаеву. В результате обстрела повредились 10 частных домов.

Также было попадание на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов. Они получили существенные повреждения, однако потерь среди местного населения не было.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты выпустили сразу 6 ракет. Также он показал видео последствий вражеского обстрела, на котором можно увидеть двор обычного дома с воронкой глубиной в несколько метров.

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Во время воздушной тревоги важно не распространять адресов попаданий вражеских ракет, если они произойдут. Также не следует публиковать фото или видео с мест обстрелов. Помните, что такая информация играет на руку россиянам – так захватчикам, сознательно бьющим по гражданским объектам, гораздо проще корректировать огонь.