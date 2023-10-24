В Николаеве водитель маршрутки отругал пассажирку из-за языка: что ему грозит

В Николаеве водитель одной из маршруток нецензурно высказывался в сторону пассажирки. Скандал вспыхнул из-за того, что женщина попросила сделать остановку на украинском языке.

Правоохранители узнали о нарушениях при мониторинге сетей в интернете. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города.

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Что угрожает водителю маршрутки

Скандал вспыхнул, когда женщина обратилась к водителю с просьбой сделать остановку на украинском языке. Очевидно, водителю это не понравилось, и он начал нецензурно высказываться в адрес пассажирки.

Когда правоохранители зафиксировали такое нарушение в сети, то открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса – "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков". Санкции этой статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемому будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

В полиции Николаевской области сообщили, что сейчас идет проверка, устанавливаются все обстоятельства и участников инцидента.

Во Львове водитель маршрутки захлопнул дверь перед воином без ноги

Житель Львова сообщил о вопиющем неуважении к военнослужащему. Муж рассказал, что водитель автобуса отказался везти Героя, потерявший концовку. Водитель просто захлопнул дверь перед ветераном и поехал дальше. Когда другие пассажиры Он просто захлопнул дверь перед воином ВСУ. По его словам, пассажиры кричали водителю, что у двери стоит военный без ноги.

"У меня остановка три минуты, я ждать не буду", – процитировал возмущенный мужчина водителя маршрутки.

По словам свидетеля, в защиту военнослужащего стало очень мало пассажиров. Кроме того, мужчина заявил, что не обращался сразу на "горячую линию" с жалобой к перевозчику, поскольку предполагал, что их работа будет "неэффективной".

Директор Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило заявил, что такие действия недопустимы, поэтому уже вызвал водителя, чтобы тот объяснил свой поступок.