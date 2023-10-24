Правоохоронці дізналися про порушення під час моніторингу мереж в інтернеті. Інцидент стався в одному з мікрорайонів міста.

Дивіться також Військові можуть розмовляти як захочуть, – Ярина Чорногуз про мовне питання на фронті

Що загрожує водієві маршрутки

Скандал спалахнув, коли жінка звернулася до водія з проханням зробити зупинку українською мовою. Вочевидь, водієві це не сподобалося й він почав нецензурно висловлюватися на адресу пасажирки.

Коли правоохоронці зафіксували таке порушення у мережі, то відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу – "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Санкції цієї статті передбачають до 3 років позбавлення волі. Крім того, звинуваченому також буде заборонено обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.

У поліції Миколаївської області повідомили, що наразі триває перевірка, установлюються усі обставини та учасників інциденту.

У Львові водій маршрутки зачинив двері перед воїном без ноги

Житель Львова повідомив про кричущу неповагу до військовослужбовця. Чоловік розповів, що водій автобуса відмовився везти Героя, який втратив кінцівку. Водій просто зачинив двері перед ветераном й поїхав далі. Коли інші пасажири Він просто зачинив двері перед воїном ЗСУ. За його словами, пасажири кричали водієві, що біля дверей стоїть військовий без ноги.

"У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду",– процитував обурений чоловік водія маршрутки.

За словами свідка, на захист військовослужбовця стало дуже мало пасажирів. Крім того, чоловік заявив, що не звертався відразу на "гарячу лінію" зі скаргою до перевізника, оскільки припускав, що їхня робота буде "неефективною".

Директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило заявив, що такі дії неприпустимі, тому вже викликав водія, аби той пояснив свій вчинок.