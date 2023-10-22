Інцидент стався 21 жовтня близько 15:00 на зупинці "Площа Митна". Про це у своїх соцмережах написав очевидець Роман Глушко (Roman Hlushko).

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Подробиці скандального інциденту у Львові

Зі слів очевидця, водій автобуса відмовився везти українського ветерана, який втратив кінцівку. Він просто зачинив двері перед воїном ЗСУ. За його словами, пасажири кричали водієві, що біля дверей стоїть військовий без ноги.

У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду,

– процитував свідок відповідь водія.

Роман закликав берегти та захищати українських захисників, адже вони бережуть та захищають нас. Він також попросив вжити заходів щодо цього водія. На кадрах можна побачити, що цей чоловік показав знак миру, коли свідок спробував його сфотографувати через скло.

Кадри з місця подій у Львові / Фото Романа Глушко



Пізніше очевидець дав зрозуміти у соцмережах, що він не звертався одразу на "гарячу лінію" через сумніви в її ефективності без медійного розголосу. Також Роман заявив, що він тоді єдиний вступив у діалог з водієм, а з боку інших людей майже не було ніякої підтримки.

Як відреагувала місцева влада

Згодом скандал прокоментував у соцмережах директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. За його словами, водія вже викликали для відбору пояснень та зʼясування обставин.

Забарило повідомив, що матиме більше інформації у понеділок, 23 жовтня. Він запевнив, що, якщо все сталося так, як описав львів'янин, то цього водія однозначно буде покарано.

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