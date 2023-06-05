Водій маршрутного таксі у Рівному нагрубив журналістці та письменниці Людмилі Марчук, в якої загинув син-захисник. Про це вона сама написала на фейсбуці.

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Що сталося у маршрутці

Інцидент стався у п'ятницю, 2 червня. Жінка захотіла скористатися правом на пільговий проїзд. Але водій їй грубо відмовив. Він їй сказав: "Розвелося вас тут". Мати загиблого воїна ЗСУ не витримала та у відповідь запропонувала йому піти повоювати. Однак маршрутник її проігнорував. За словами письменниці, пасажири теж ніяк не відреагували. Вона заплатила гроші та поїхала.

Після цього Людмила сфотографувала маршрутку та написала великий допис у соцмережах. Вона висловила своє обурення й додала, що цього допису не було б, якби водій висловив співчуття на ввічливо їй пояснив, що усі пільгові місця зайняті.

Та сама маршрутка / Фото Людмили Марчук

Як відром помий хто обілляв. Защеміло серце, а мозок прошила геть не патріотична думка: "За що ти віддав своє життя, сину? За цього хама?"

– написала вона.

Мати Героя зазначила, що не усі водії такі. Вона закликала кривдника бути людиною та нагадала йому про велику ціну, яку щодня платять наші захисники.

Яка була реакція

За інформацією Rivne.media, водія викликали до місцевого Управління транспорту та зв'язку. Депутатка міськради та голова комісії транспорту Катерина Марчук заявила, що це вже другий такий інцидент у Рівному. За її словами, перевізників вже попереджали щодо перевезень та надання послуг. Вона також назвала водія нелюдом.

Мер Рівного Олександр Третяк згодом написав, що маршрутники звільнили, і він не зможе більше працювати у сфері перевезень. Міський голова додав, що цей водій має вибачитись перед Людмилою та піти на могилу Богдана й попросити у нього вибачення теж. Окрім цього він має особисто відвезти на фронт гуманітарну допомогу.

А мати загиблого воїна згодом створила новий пост. Вона подякувала українцям за небайдужість та опублікувала світлину зі своїм покійним сином. На цьому фото Людмила проводжає Богдана, який у 2014 році став на захист України після Іловайська.



Людмила разом із сином Богданом / Фото Людмили Марчук

До слова, Богдан Гордійчук брав участь в АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії він знову почав боронити нашу державу. Цей воїн загинув 4 січня на Харківщині, коли повертався з бойового завдання разом із побратимами. Автівка, у якій вони сиділи, наїхала на міну. У Героя залишився 7-річний син.

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