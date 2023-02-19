Інцидент трапився 31 січня на вулиці Небесної Сотні, 20, а саме на зупинці біля "Рути". У поліції розслідують справу.
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Що відомо про інцидент у Чернівцях
Чернівчанка Тетяна розповіла, що йшла з 37-річним сином Андрієм, який має інвалідність першої групи. Вони захотіли проїхати одну зупинку безплатно, повертаючись додому ввечері.
Та водій не дозволив і сказав їм виходити. Жінка вийшла, а син залишився в автобусі та поїхав далі. За словами Тетяни, це була остання маршрутка А1.
Я пройшла одну зупинку, але сина не було. Через хвилину син дзвонить і каже: "Мамо, прийди, будь ласка, мене побив водій",
– розповіла жінка.
За її словами, події розгортались так:
- водій сказав її сину: "Пішов звідси, мерзотник";
- у відповідь Андрій вдарив по маршрутці;
- після цього водій вийшов з автобуса, підбіг до сина і почав його бити.
За словами самого Андрія, які переповіла мати, водій бив його 5 хвилин по голові та хребту.
Син йому кричав: "Не бийте, пробачте". Та водій не зупинявся,
– розповіла жінка.
Вона додала, що водій також розбив ногами два пакети з продуктами, які були в сина. Коли жінка прийшла, то її син сидів на тротуарі та чекав на поліцію.
Тетяна викликала "швидку", адже в сина "були сильні побої". Лікарі потім призначили йому лікування пігулками.
Що кажуть в тролейбусному управлінні та поліції
В Чернівецькому тролейбусному управлінні заперечують, що їхній водій бив пасажира.
В автобусі 1А пільг на проїзд немає, водій попросив оплатити, тому що він не має права перевозити безоплатно. Мама з сином почали огризатись, погрожувати, а потім син виходив із транспортного засобу і самостійно впав,
– сказали в управлінні.
Чернівецька поліція заявила, що триває розслідування за статтею щодо відповідальності за умисне легке тілесне пошкодження.
"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, досудове розслідування", – заявили правоохоронці.
Якщо провину за цією статтею доведуть, то водію загрожує штраф або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи до 1 року.
Коротко про останні порушення закону
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- Жительку Рівного випустили з психіатричної клініки, а справу передали до суду. Адже Верховний суд встановив, що вона свідомо взяла до рук зброю, вбила чоловіка та поранила 13-річну доньку.
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