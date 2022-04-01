В Николаеве возвращают платный проезд в коммунальном транспорте

1 апреля 2022 , 11:43
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Источник:

Николаевский городской совет

За проезд в коммунальном транспорте Николаева придется платить уже с 4 апреля. Речь идет о зеленых автобусах, троллейбусах и трамваях.

Стоимость проезда – 6 гривен. Список граждан, которые могут пользоваться транспортом бесплатно, не меняли.

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Кто имеет право на бесплатный проезд:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним, пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;
  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1;
  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 2;
  • дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • ветераны военной службы;
  • ветераны органов внутренних дел; ветераны Национальной полиции;
  • ветераны государственной пожарной охраны;
  • ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • ветераны службы гражданской защиты;
  • ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • ветераны налоговой милиции;
  • лица с инвалидностью в результате военной службы;
  • родители военнослужащего, погибшего или умершего или без вести пропавшего во время прохождения военной службы;
  • реабилитированы;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);
  • дети из многодетной семьи;
  • жертвы нацистских преследований;
  • пенсионеры по возрасту.

Транспорт с 24 февраля в городе курсировал бесплатно

Отметим, что с 24 февраля 2022 – дня российского вторжения в Украину коммунальный транспорт работал бесплатно. Несмотря на обстрелы, водители работали в обычном режиме, автобусы и троллейбусы курсировали по маршрутам.

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Автор: Ірина Пундор