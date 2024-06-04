"Их съедят крокодилы": Ким рассказал, что ожидает тех, кто захочет отдохнуть на пляже Николаева

В этом году в Николаевской области пляжи будут закрыты для посетителей. В ОГА уже предостерегли всех тех, кто захочет нарушить запрет.

Впрочем, будут некоторые водоемы на которых будет разрешено отдыхать. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает 24 Канал.

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Что будет с отдыхающими, которые будут нарушать правила

Их съедят крокодилы. Они не могут нарушать правила, потому что там зона опасная, то есть там есть и фортификации, и мины, и так далее. Они (нарушители – 24 Канал) не смогут физически это делать,

– заявил Ким.

Впрочем, это не касается внутренних рек и водоемов, ведь таких запретов никто не выдавал. Глава ОВА заявил, что власть будет способствовать тому, чтобы люди могли отдыхать на водоемах, которые не опасны.

"Поэтому ничего с ними не будет, но там где нельзя, то вот там точно никого не пустят. А там, где это безопасно, или проверено, мы будем позволять работать и отдыхать", – сообщил он.

По словам Кима часть водоемов будет под охраной, а к другой "страшно ездить", ведь они расположены в зоне обстрелов, где даже гражданские машины обстреливаются FPV-дронами, поэтому там просто невозможно купаться.

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