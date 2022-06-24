Николаевка под россиянами, но по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС враг с потерями отошел

Украинские бойцы ведут маневренную оборону в боях с россиянами. Именно поэтому иногда им приходится отходить на лучшие позиции, а врагу они наносят большие потери.

О происходящем на фронте на вечер 24 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Ситуация там меняется удивительно динамично.

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Обстрелы, оккупация и отход

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении российские захватчики обстреливают из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Также врагу удалось занять населённый пункт Николаевка. При этом российские оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС. Для них эта попытка оказалась неудачной. Поэтому россияне вынуждены были уходить. Вооруженные Силы Украины нанесли им потери.

Также российские захватчики ракетами из самолетов Ту-22М3 ударили по городу Константиновка.

Новости с фронта

Украинские воины героически сражаются с русскими захватчиками. Спикер Минобороны Александр Мотузяник сегодня, 24 июня, сообщал, что на Славянском направлении наши воины ВСУ отразили штурм российских оккупантов в нескольких населенных пунктах. В частности, в районе Богородичного, Долины, Вернополья и Курульки. Но россияне все же пытаются найти слабые места в украинской обороне. Хотят возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

Зверское поведение русских оккупантов проявляется на временно оккупированной части Херсонской области. Наши спецслужбы говорят, что российские захватчики начали расселяться в квартиры и дома состоятельных украинцев. Касается это как той недвижимости, которую покинули хозяева, так и жилья из которого люди не уезжали. То есть эти наглецы и изверги выгоняют украинцев из их домов. Но ВСУ придут, все освободят и люди снова будут хозяевами на собственной земле.

Тем более что в МВД уверяли, что контрнаступление ВСУ, о котором все говорят и ждут уже совсем не за горами. В некоторых направлениях фронта контрнаступательные действия наши бойцы уже проводят. Поэтому следует ожидать, что ситуация резко изменится в нашу пользу. По словам советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, если проанализировать общую картину, то можно сказать, что с начала полномасштабной войны России украинские военные остановили "вторую армию мира".

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