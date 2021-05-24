В знак протеста: фуры перекрыли государственную трассу в Николаев

В Николаевской области водители большегрузных автомобилей перекрыли государственную трассу Н-24 "Николаев – Благовещенское". Они недовольны работой весового комплекса, который там установили.

Водители перекрыли трассу вблизи села Гурьевка по направлению к Николаеву. Они требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации.

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Что известно о протесте

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водители автомобилей полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева. Однако обратная сторона пока открыта.

Там дежурят несколько экипажей патрульной полиции, они обеспечивают порядок,

– сообщили в пресс-службе.

На Николаевщине время от времени возникает проблема с крупнотоннажными фурами. Водители не хотят взвешивать авто, потому что груз иногда превышает разрешенную норму.



На Николаевщине водители фур перекрыли трассу / Фото novosti-n.org



Грузовики перекрыли полосы движения / Фото novosti-n.org

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Акция проходит вблизи габаритно-весового комплекса "Укртрансбезпеки". По словам водителей, там есть проблемы с точностью взвешивания, а ГВК якобы работает некорректно.

Сейчас на место протеста выехало руководство полиции.