На Николаевщине ВСУ добыли трофейный БТР "Ракушка"

Наши военные раздобыли трофейный бронетранспортер "Ракушка". Теперь его будут использовать против российских оккупантов.

Вооруженные Силы Украины продолжают активно уничтожать технику российских оккупантов. Некоторую военные забирают как трофейную

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Вся мощь российского оружия в наших руках. Самое интересное, что клоуны с ПДВ за 2 недели пребывания в Украине не смогли передние кресла перевести из положения для десантирования в боевое положение,

– рассказал боец на видео.

ВСУ раздобыли трофейный бронетранспортер: видео

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