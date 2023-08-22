В Николаевской области задержали женщину за обман семей военнопленных: обещала найти воинов
Источник:Офис Генерального прокурора
В Николаевской области СБУ задержала женщину, которая якобы помогала находить военнопленных. За эту "помощь" женщина брала из родственников денежные средства.
В общем зафиксировано 50 случаев обмана. Ранее женщине уже сообщали подозрение в мошенничестве.
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"Детектив" из Первомайска
В Николаевской области жительница Первомайска в Facebook размещала положительные отзывы о собственной работе "детективом" – якобы женщина успешно находила военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. К отзывам она добавляла ссылку на тематические группы в мессенджере Вайбер с названиями "Поиск пропавших 2022", "Возвращайся живым", в которых была администратором.
За сумму до 7 тысяч гривен женщина обещала родственникам военнослужащих найти информацию о бойцах. В частности, она якобы могла найти местонахождение пленника. После получения средств женщина просто исчезала. Общее зафиксировано 50 фактов противоправных действий – сумма ущерба достигает 200 тысяч гривен.
Переписка с пострадавшей / СБУ
Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с учетными записями, сим-карты, банковские карты, подтверждающие факты ее преступной деятельности.
После получения средств женщина игнорировала родственников
Ранее жительница Николаевской области уже была замечена в мошенничестве. Лицо подозреваемой не разглашают, пока продолжается следствие – сейчас его содержат под стражей.
Украинские пленные в России
- С марта 2022 года, удалось освободить 2 598 человек, среди которых 141 – гражданский гражданин. Увольнение гражданских осложняется тем, что разрешено менять только военнослужащих на военнослужащих, поскольку это прописано в Женевских конвенциях и международном праве.
- Количество россиян в плену увеличилось, поэтому родственники украинских пленных могут ждать хороших новостей. Возвращать украинцев будет легче и обмены будут активнее.
- Последний обмен пленными состоялся 7 августа – тогда 22 защитника вернулись домой. Среди освобожденных были ранены.