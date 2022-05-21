Николаевщину поливают из "Смерчей", Луганщину сравнивают с землей: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки, 20 мая, российские оккупанты обстреливали населенные пункты на Востоке и Юге Украины. В других регионах все было сравнительно спокойно.

Относительно спокойно ночь прошла в большинстве регионов Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Чернигове , Сумской и Полтавской области.

Важно Россия готовится к контрнаступлению ВСУ и затяжному конфликту на Юге, – ISW

Ракетные удары по Одесской области, обстрелы Харьковщины

В Одесской областной военной администрации сообщили, что днем 20 мая российские кафиры нанесли три ракетных удара по одному из районов области. Уже к вечеру зафиксировали прилет еще одной ракеты по объекту инфраструктуры. Есть определенные повреждения, но, к счастью, пострадавших нет . Информацию о последствиях обстрелов еще уточняют.

На Харьковщине российские кафиры цинично обстреливали все подряд – за сутки более 20 пострадавших гражданских , среди них – ребенок. Вражеские снаряды падали в Дергачах, Малой Даниловке, в целом в Чугуевском районе. Спасатели тушили пожары в частных домах.

Кроме того, кафиры цинично разрушили Лозовский дворец культуры. Было семь пострадавших, среди которых – 11 летний ребенок.

Вечером примерно в 20:30 российский снаряд попал в один из рынков города. Там тоже произошел пожар.

Сложная ситуация в Луганской и Донбассе

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне сейчас сосредоточили все силы на захвате Луганщины . Вражеские обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью.

Только за минувшие сутки кафиры разрушили в Луганской области около 50 жилых домов : в Лисичанске – 23, в Привиле – 16, в Северодонецке – 5. Много ущерба в Горной и Попаснянской общинах – там постоянно работает российская авиация, поэтому конкретное количество разрушений пока подсчитать .

Стоит добавить, что в Северодонецке захватчики обстреляли школу и в очередной раз – объединение "Азот". На последнем уже ликвидирован пожар. В Лисичанске вражеский снаряд попал в бункер с углем на шахте – данные о погибших и раненых уточняют.

В Донецкой области ситуация не легче : враг ведет активные обстрелы по всей линии фронта – от Марьинской до Лиманской общин. За 20 мая кафиры повредили 27 жилых домов 8 объектов гражданской инфраструктуры. Три человека погибли, четверо ранены.

В Марьинском обществе россияне обстреляли школу в Елизаветовке. Красногоровка была под минометным огнем – сейчас большая часть города без электричества.

россияне обстреляли школу в Елизаветовке. Красногоровка была под минометным огнем – сейчас большая часть города без электричества. Россияне снова били по Авдеевскому коксохимическому заводу и жилым кварталам города.

и жилым кварталам города. На Светлодарском направлении захватчики ударили по линии электроснабжения в Новолуганское. Однако уже к вечеру специалисты все отремонтировали.

захватчики ударили по линии электроснабжения в Новолуганское. Однако уже к вечеру специалисты все отремонтировали. В Торецком обществе тоже неспокойно: под огнем были Нью-Йорк и Сухая Балка.

На Юге продолжаются боевые действия

Российские кафиры в очередной раз били по пригороду Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч": ни разрушений, ни пострадавших. Были также обстрелы в Широковском обществе, но за пределами населенных пунктов. По предварительным данным, здесь тоже никто не пострадал.

В Херсонской области сейчас "жарко" : боевые действия не прекратятся, утром почти по всему региону местные жители слышали взрывы, обстрелы и звуки запуска ракет.

Многие временно оккупированные села сейчас в сложной гуманитарной ситуации: кафиры не дают выехать и въехать на подконтрольную Украине территорию. Вырваться дают только в Крым. В Херсонской ОВ подчеркивают, что ситуация в области критическая.

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