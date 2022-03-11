Николаевская областная станция нуждается в донорах отдельных групп крови
11 марта 2022 , 10:42Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Сенкевича
В Николаеве требуются доноры крови. Спасти жизнь можно поделившись своей кровью в областной станции переливания крови.
Медучреждение расположено по адресу переулок Радио, 2. Доноров ждут 11 марта.
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Сегодня областная станция переливания крови ждет доноров с ІІІ (-) на сдачу крови и с ІІІ (+) и (-) на сдачу плазмы,
– говорится в сообщении.
Мэр Николаева поблагодарил горожан за то, что они спасают жизнь.
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