На Николаевщине четыре человека пострадали из-за взрыва обломков вражеского дрона
Источник:ГСЧС
На Николаевщине четверо молодых людей травмировались из-за подрыва взрывоопасного предмета. Впоследствии выяснилось, что речь идет об остатках от вражеского беспилотника.
Об этом 23 октября сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины.
Читайте также Оккупанты дроном атаковали гражданское авто в Запорожье: есть жертвы
На Николаевщине взорвались обломки беспилотника
В ГСЧС рассказали, что трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, они услышали возле себя взрыв. Все четверо получили осколочные ранения, пострадавших госпитализировали в больницу.
Специалисты установили, что предмет, который сдетонировал – это остатки от вражеского БПЛА,
– говорится в сообщении.
Спасатели также напомнили гражданам о потенциальной минной опасности. Украинцев призвали быть внимательными и не забывать основные правила, если увидели подозрительный предмет: не приближаться к нему, не трогать и позвонить по телефону 101.
К слову, в прошлом месяце в оккупированном Мариуполе 5 детей подорвались на мине. Выяснилось, что российские саперы учили детей, что, мол, если они увидели взрывное устройство, то должны самостоятельно проверить, "не муляж ли это".