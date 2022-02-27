В Николаевской ОГА опровергли информацию о якобы эвакуации жителей

27 февраля 2022 , 18:25
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Источник:

Николаевский городской совет

В социальных сетях распространяют ложные сообщения об организации эвакуации населения в Николаеве.

В горсовете Николаева отметили, что это фейки. Областная и городская власть не организует никакой эвакуации.

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Враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию. Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям,
– говорится в сообщении.

Используйте только официальные источники, будьте внимательны и осторожны.

Перечень официальных источников информации в Николаеве:

Важно: особая просьба не распространять передвижение военной техники сил безопасности и обороны Украины. Сохраняйте спокойствие, прислушайтесь к рекомендациям местных органов власти и верьте в украинских защитников.
Автор: Анастасія Кушпіт