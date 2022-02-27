В Николаевской ОГА опровергли информацию о якобы эвакуации жителей
27 февраля 2022 , 18:25Читати новину українською
Источник:Николаевский городской совет
В социальных сетях распространяют ложные сообщения об организации эвакуации населения в Николаеве.
В горсовете Николаева отметили, что это фейки. Областная и городская власть не организует никакой эвакуации.
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Враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию. Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям,
– говорится в сообщении.
Используйте только официальные источники, будьте внимательны и осторожны.
Перечень официальных источников информации в Николаеве:
- Официальный телеграм-канал главы Николаевской областной военной государственной администрации Виталия Кима / Николаевской ОГА.
- Официальный канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
- Официальный канал Николаевского городского совета.