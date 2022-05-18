На Николаевском направлении оккупанты развернули батареи реактивной и ствольной артиллерии

На Юге Украины российские войска увеличивают количество батарей реактивной и ствольной артиллерии. Цель захватчиков – огневое поражение позиций украинских защитников на Николаевском направлении.

В Генштабе подчеркнули, что говорится о развертывании до 10 батарей на огневых позициях. Ранее украинские военные говорили, что в Херсонской и Николаевской областях враг перешел к обороне.

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Противник сосредоточился на удержании занятых рубежей

В целом на Южнобужском направлении вражеские войска сконцентрировались на удержании занятых рубежей. Также противник производит разведку и инженерное оборудование. При этом он не перестает обстреливать украинские позиции.

На Криворожском направлении россияне проводят демонстрационные действия

На Криворожском направлении россияне намеренно проводят демонстрационные действия, чтобы сковать украинские войска. Также враги пополняют запасы и обустраивают позиции.

Корабли России в Черном море изолируют район

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне хотят провести наступление на Пологи – Орехов.

Между тем, корабли черноморского флота изолируют район боевых действий в Черном и Азовском морях. Суда ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

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Успехи ВСУ на Юге за предыдущие сутки

Отметим, что только за предыдущие сутки украинские военные поразили более 110 вражеских позиций на Юге. Успешно работала авиация и артиллерия. Благодаря профессиональным действиям наших защитников удалось ликвидировать 26 единиц техники и около 130 оккупантов.

Уменьшилось у россиян и боеприпасов. Украинским военным удалось уничтожить два состава в Херсонской области: возле Пятихаток и Степановки.

Какая ситуация в Николаевской области: последние новости

СБУ удалось разоблачить в Николаевской области вражескую диверсионно-разведывательную группу. Ее курировал российский генерал.

Сформировали ДРГ из местных жителей региона.

За чуть больше 80 дней войны Россия убила в Николаеве более 100 мирных жителей, еще почти полтысячи были ранены. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Речь идет именно о тех николаевцах, которые не имеют никакого отношения к военному делу.

При этом городской глава отметил, что с территории Херсона в областной центр снаряды летят всего 3 минуты.

Смотрите в видео: россияне переходят в оборону на Юге