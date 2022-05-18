Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении оккупант пытается захватить населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступления в этом районе развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

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Из-за больших потерь враг перемещает на территорию России оружие и военную технику для доукомплектования подразделений

На Донецком направлении враг продолжил наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении российские оккупанты наступали, чтобы полностью захватить населенный пункт Дробышево и блокировку Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях российский враг сосредоточил до пятнадцати вертолетов для авиационной поддержки наступления.

В Мариуполе основные усилия враг сосредоточивает на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

Последние новости о битве за Донбасс

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