Ситуация на Донбассе
На Славянском направлении оккупант пытается захватить населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступления в этом районе развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
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Из-за больших потерь враг перемещает на территорию России оружие и военную технику для доукомплектования подразделений
На Донецком направлении враг продолжил наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении российские оккупанты наступали, чтобы полностью захватить населенный пункт Дробышево и блокировку Лимана с севера.
На Бахмутском и Северодонецком направлениях российский враг сосредоточил до пятнадцати вертолетов для авиационной поддержки наступления.
В Мариуполе основные усилия враг сосредоточивает на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.
Последние новости о битве за Донбасс
- Российским военные преступники отступили от Горного и Сиротино в Луганской области. Войска агрессора понесли значительные потери во время наступления.
- 16 мая украинские воины на Востоке отразили 8 вражеских атак и уничтожили почти 200 оккупантов.
- Также 16 мая российские захватчики ударили по Донбассу авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12.
- Институт по изучению войны считает, что российские оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк. Они якобы планируют захватить только Луганскую область, а Донбасс покидают.
- 14 мая российские оккупанты снова ударили по Донетчине фосфорными зарядами. В результате обстрела сгорело несколько домов. Это позже подтвердил очередной перехват Службой безопасности Украины телефонного разговора оккупанта с его коллегой. В ней захватчик подтверждает, что они бьют по территории Украины негуманными видами вооружения.
- Минобороны Великобритании считает, что страна-агрессор уже потеряла на войне около трети своих наземных сил, подготовленных к наступлению в феврале этого года.
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