Азаров баллотируется в российскую академию наук, хотя имеет нулевой коэффициент Хирша

Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров решил баллотироваться в российскую академию наук. Однако его научные достижения вызывают большие вопросы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ресурс T-Invariant.

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Есть ли у Азарова научные публикации

Известно, что ранее Азаров был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, однако в 2022 году был исключен из ее состава. Теперь он намерен баллотироваться в российскую академию наук по направлению "горных наук".

По результатам исследования наукометрических показателей кандидатов, проведенного ресурсом, стало известно, что Азаров вообще не имеет никаких научных публикаций.

Также отсутствует информация об Азарове в базе Scopus, которая отслеживает цитируемость научных статей.

Напомним, что после Революции Достоинства Азаров выехал из Украины и сейчас находится в России. Он находится в розыске СБУ с 2014 года.

Напомним, что в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Азарова. Также тогда были введены ограничения против многих других предателей и коллаборационистов.