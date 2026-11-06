Дрон совершил атаку на ремонтную бригаду: Россия убила 50-летнего энергетика ДТЭК
В прифронтовом регионе российский беспилотник совершил атаку на ремонтную бригаду компании ДТЭК. В результате вражеского удара погиб энергетик Николай Богатырев.
О трагическом событии сообщили в телеграме ДТЭК.
Удар по ремонтной бригаде
В результате удара российского дрона погиб 50-летний Николай Богатырев, работавший в составе ремонтной бригады.
Коллеги будут помнить его как человека, который всегда был рядом, когда требовалась помощь,
– говорится в сообщении.
В компании выразили искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал энергетика.
Оккупанты цинично применяют беспилотники против специалистов, которые, в частности, восстанавливают электроснабжение в украинских населенных пунктах.
Ранее, 31 октября, захватчики также атаковали предприятия ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего ранения получили трое работников. Кроме того, тогда были существенно повреждены технологические сооружения предприятий.