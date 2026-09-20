В ходе войны против российских оккупантов погиб 32-летний защитник из Запорожья Николай Бойко

В бою за свободу и независимость Украины погиб военнослужащий из Пологовской общины Запорожской области Николай Бойко. Защитнику было 32 года, а его сердце перестало биться 14 сентября 2026 года.

О трагической новости сообщили в Пологовской городской территориальной общине в Telegram.

Что известно о Николае Бойко?

Воин проживал в Запорожской области и всего лишь 2 июня отпраздновал свой 32-й день рождения. В общине выразили глубокие соболезнования родным и сослуживцам воина, подчеркнув его преданность военной присяге.

"Боль от потери наших мужественных защитников не утихает. Защищая Украину от российских захватчиков и выполняя воинский долг, в бою за свободу и независимость нашего государства погиб наш земляк – Николай Александрович Бойко", – отметили представители местной власти.

Прощание с украинским защитником

Официальная церемония прощания с павшим Героем состоялась 19 сентября.

Его жизнь – это пример мужества, несокрушимости, преданности военной присяге и безграничной любви к родной земле. Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за мирное будущее Украины и каждого из нас,

– добавили в Пологовской общине.

Память о павших воинах

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина продолжает терять лучших сыновей в борьбе против агрессора.

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