"Ни словами не унять боль потери": в боях за Украину погиб 19-летний военный

В боях за Украину в Луганской области погиб Николай Бонтя из Житомирской области, которому было всего 19 лет. Из-за этого объявлен траур в Гришковецкой территориальной общине.

В Бердичевской военной районной администрации сообщили, что 29 марта во время выполнения боевого задания вблизи Белогоровки в Луганской области погиб Николай Бонтя. Родился он в 2003 году.

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"Справедливость приобретается кровью"

Как отметила местная власть Бердичева в Житомирской области, война в Украине стала самой кровавой и масштабной со времен Второй мировой войны – "просто сейчас на нашей земле сошлись в поединке свет и тьма, правда и ложь, свобода и диктатура".

Жестокие и кровавые бои сегодня идут на территории Украины, на территории нашего государства идет война не только за территорию, свободу или независимость. Цена этой битвы – укрощение агрессора и мир и покой в дальнейшем на всей планете. К сожалению, свобода и справедливость обретается кровью новейших героев,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отметим, что Бонтя Николай Петрович жил в поселке Гришковцы. Уйдя на фронт, стал гранатометчиком первого аэромобильного батальона воинской части А 2120 года.

Никакими словами не унять боль утраты. Ушел от нас в засветы юный воин: мужественный, храбрый и отважный. Поклоняемся украинскому герою, получившего достойное место в рядах небесного воинства. Низкий поклон и благодарность за твой подвиг,

– написали в администрации.

Также там выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, "отдавшего свою молодую жизнь за мир и покой на Украине, за свою родную землю".

Гибель "Викинга"

также вылавливает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

Вспомним к этой теме, что на днях стало известно, что в Донецкой области близ Бахмута 2 апреля погиб воин Даниил Кондель с позывным "Викинг". Защитнику был всего 21 год. Фактически он защищал Украину на том участке фронта, который сейчас самый горячий.