СБУ сообщила о подозрении одному из главных пропагандистов Кремля в Донецке

СБУ собрала доказательства и заочно сообщила о подозрении Николаю Черкашину, руководителю так называемого "медиа-холдинга ДНР". Оккупант публично оправдывал агрессию России против Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.

Также Черкашин помогает России в подготовке заказных сюжетов. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности.

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В чем подозревают Черкашина

СБУ собрала доказательную базу на коллаборанта Николая Черкашина, руководителя так называемого "медиа-холдинга ДНР". Он сменил на этом посту Романа Беседина, который возглавлял оккупационный информресурс до июля 2023 года и также получил заочное подозрение от следователей СБУ.

С тех пор Черкашин управляет одним из ключевых рупоров кремля на временно захваченной части территории Донецкой области. В состав вражеского "медиа-холдинга" входит 24 онлайн и печатных изданий, 9 телеканалов и 6 радиостанций,

– рассказали правоохранители.

Все эти ресурсы под руководством Черкашина оправдывают войну против Украины и распространяют фейки об оперативной ситуации на передовой.

"Для этого коллаборационист задействовал десятки "военкоров", которых отбирал среди местных сторонников кремлевского режима", – добавили в СБУ.

Черкашин также привлекает пропагандистов для подготовки заказных сюжетов для центральных телеканалов России, в частности с восточного фронта.

По собранным доказательствам, следователи СБУ заочно сообщили Черкашину о подозрении за осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией.

Поскольку Черкашин находится на временно захваченной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.