Також Черкашин допомагає Росії у підготовці замовних сюжетів. Наразі тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

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У чому підозрюють Черкашина

СБУ зібрала доказову базу на колаборанта Миколу Черкашина, керівника так званого "медіа-холдингу ДНР". Він змінив на цій посаді Романа Беседіна, який очолював окупаційний інформресурс до липня 2023 року і також отримав заочну підозру від слідчих СБУ.

З того часу Черкашин управляє одним з ключових рупорів кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини. До складу ворожого "медіа-холдингу" входить 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів та 6 радіостанцій,

– розповіли правоохоронці.

Всі ці ресурси під керівництвом Черкашина виправдовують війну проти України та поширюють фейки про оперативну ситуацію на передовій.

"Для цього колаборант задіяв десятки "воєнкорів", яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму", – додали в СБУ.

Черкашин також залучає пропагандистів для підготовки замовних сюжетів для центральних телеканалів Росії, зокрема зі східного фронту.

За зібраними доказами, слідчі СБУ заочно повідомили Черкашину про підозру за здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією.

Оскільки Черкашин перебуває на тимчасово захопленій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.