В субботу, 6 сентября, Львов попрощался с Николаем Кобенко и Артемом Налято. Оба военные положили жизнь во время защиты Украины.

О прощании с павшими воинами пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Прощание с Героями во Львове

Во Львове 6 сентября состоялось прощание с двумя воинами, жизни которых отличались, но одинаково оборвала война России против Украины.

Как сообщил городской голова Львова, павший Николай Кобенко был отцом и опекуном более тридцати детей. Несмотря на собственных детей, защитник всегда находил место для тех, кто нуждался в доме. С началом войны в Украине, воин стал на защиту Родины.

Еще один погибший украинский защитник Артем Налято в детстве потерял родителей и вырос в интернате. После его усыновила семья из Италии. После вторжения России в Украину, Артем вернулся, чтобы защищать свою родную страну.

Две разные судьбы. Две истории о любви и отваге. И общую боль потери, который город сегодня разделяет вместе с семьями героев,

– написал Андрей Садовый.

Прощание с павшими Героями во Львове / Фото из телеграмма Андрея Садового

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павших военных. Вечная и светлая память защитникам Украины!

Кого недавно потеряла Украина на фронте?