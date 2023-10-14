В Турции обнаружили мертвым российского дипломата Николая Кобринца. Ему был 61 год.

Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России приехал в Турцию для участия в саммите послов разных стран. Впрочем, он не явился на назначенную встречу.

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В Стамбуле нашли мертвым дипломата Путина

По данным СМИ, Кобринец скончался в результате сердечного приступа. Но турецкая полиция уже приступила к расследованию смерти высокопоставленного дипломата.

Известно, что дипломат был найден мертвым в номере гостиницы в Стамбуле. Он лежал в постели без признаков жизни.

По начальным данным, он скончался от сердечного приступа, но расследование продолжается. Полицейские проводят расследование, а его тело доставлено в морг Института судебной медицины в Бахчелиевлер-Енибосне. Должно быть проведено вскрытие, тогда как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения,

– отметили правоохранители.

Издание The Sun подчеркнуло, что эксперты по безопасности обвинили Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным" государством, используя убийства как инструмент для победы над врагами и удержания союзников в повиновении.



Николай Кобринец / фото The Sun

Что известно об умершем дипломате России

Кобринец на протяжении многих лет работал в системе МИД России на разных должностях в центральном аппарате и за границей.

В 2006-2011 годах он занимал должность заместителя постоянного представителя России при Европейском Союзе.

В 2011-2012 годах работал заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества.

Позже работал в должности заместителя директора департамента международного сотрудничества правительства России.

С 2019 года являлся главой департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.



Умерший российский дипломат / фото The Sun