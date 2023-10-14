Очільник департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії приїхав до Туреччини для участі в саміті послів різних країн. Втім, він не з'явився на призначену зустріч.
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У Стамбулі знайшли мертвим дипломата Путіна
За даними ЗМІ, Кобринець помер внаслідок серцевого нападу. Але турецька поліція вже розпочала розслідування смерті високопоставленого дипломата.
Відомо, що дипломата знайшли мертвим у номері готелю у Стамбулі. Він лежав у ліжку без ознак життя.
За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. Наразі поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу Інституту судової медицини в Бахчеліевлер-Єнібосні. Має бути проведено розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження,
– зазначили правоохоронці.
Видання The Sun наголосило, що експерти з безпеки звинуватили Владіміра Путіна в тому, що він керує "мафіозною" державою, використовуючи вбивства як інструмент для перемоги над ворогами та утримання союзників у покорі.
Микола Кобринець / фото The Sun
Що відомо про померлого дипломата Росії
- Кобринець протягом багатьох років працював у системі МЗС Росії на різних посадах у центральному апараті та за кордоном.
- У 2006-2011 роках він обіймав посаду заступника постійного представника Росії при Європейському Союзі.
- У 2011-2012 роках працював заступником директора департаменту загальноєвропейського співробітництва.
- Згодом працював на посаді заступника директора департаменту міжнародного співробітництва уряду Росії.
- З 2019 року був головою департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії.
Померлий російський дипломат / фото The Sun