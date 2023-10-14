Очільник департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії приїхав до Туреччини для участі в саміті послів різних країн. Втім, він не з'явився на призначену зустріч.

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У Стамбулі знайшли мертвим дипломата Путіна

За даними ЗМІ, Кобринець помер внаслідок серцевого нападу. Але турецька поліція вже розпочала розслідування смерті високопоставленого дипломата.

Відомо, що дипломата знайшли мертвим у номері готелю у Стамбулі. Він лежав у ліжку без ознак життя.

За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. Наразі поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу Інституту судової медицини в Бахчеліевлер-Єнібосні. Має бути проведено розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження,

– зазначили правоохоронці.

Видання The Sun наголосило, що експерти з безпеки звинуватили Владіміра Путіна в тому, що він керує "мафіозною" державою, використовуючи вбивства як інструмент для перемоги над ворогами та утримання союзників у покорі.



Микола Кобринець / фото The Sun

Що відомо про померлого дипломата Росії

Кобринець протягом багатьох років працював у системі МЗС Росії на різних посадах у центральному апараті та за кордоном.

У 2006-2011 роках він обіймав посаду заступника постійного представника Росії при Європейському Союзі.

У 2011-2012 роках працював заступником директора департаменту загальноєвропейського співробітництва.

Згодом працював на посаді заступника директора департаменту міжнародного співробітництва уряду Росії.

З 2019 року був головою департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії.



Померлий російський дипломат / фото The Sun