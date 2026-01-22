"Его подвиг не забудут": подтвердилась гибель молодого воина Николая Кобуты из Прикарпатья
- Николай Кобута 1997 года рождения пал на фронте.
- Он был наводчиком аэромобильного батальона и погиб в Донецкой области 6 ноября 2024 года.
Украина потеряла еще одного молодого защитника. Подтвердилась гибель Николая Васильевича Кобуты с Ивано-Франковщины.
Солдат родился в 1997 году. Об этом сообщает председатель Калушской общины Андрей Найда.
Что известно о Николае Кобуте?
Николай Кобута из Калушской общины был призван на службу 9 августа 2024 года.
Он был наводчиком аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ.
Воин, предан военной присяге, погиб в бою за свободу и независимость Украины еще 6 ноября 2024 года. Произошло это в Донецкой области во время выполнения боевого задания.
Община в скорби склоняет головы перед светлой памятью павшего Воина. Искренние соболезнования его родным и близким. Преданность Защитника Украины, его жертвенность, его подвиг не забудут!
– написал Андрей Найда.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Николая Кобуты. Вечная память защитнику Украины.
