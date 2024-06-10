Был лидером "ОУН", выступал против банков России: биография погибшего бойца Кохановского

На фронте погиб Николай Кохановский –лидер "Добровольческого движения ОУН", бывший командир батальона "ОУН". После начала полномасштабной войны – рядовой военнослужащий.

Настоящее имя защитника – Николай Диоба. В понедельник, 10 июня, стало известно о гибели военного на фронте, а именно вблизи Волчанска на Харьковщине. В этом материале 24 Канал рассказывает биографию бойца.

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Ранняя общественная и политическая деятельность

Николай Николаевич Кохановский – известный боец и борец за национальные идеалы Украины, родился 25 мая 1971 года в поселке Приазовском Запорожской области. Воспитанный без отца в украинской семье, до 32 лет он говорил на русском, позже полностью перешел на украинский.

По специальности газоэлектросварщик, Кохановский прошел путь от простого работника на рынке до командира добровольческого батальона.

Его общественная активность началась в 2003 году, когда переехав в Киев, он стал известным как борец за национальные интересы Украины. Публичное признание Кохановский получил во время Оранжевой революции 2004 года, когда возглавлял избирательную комиссию в Енакиево, обеспечив честный ход голосования и выступая против фальсификаций.

Его усилия в дальнейшем были направлены на борьбу с политическими реформами, ограничивавшими президентские полномочия. Он активное участие в общественно-политической жизни страны.

Кохановский известен своей жесткой позицией в отношении советского наследия, что вылилось в активную борьбу с памятниками коммунистическому режиму. В 2008 году он в Киеве разбил памятник одному из организаторов ВЧК и Голодомора Григорию Петровскому. Тогда и против Кохановского открыли первое уголовное дело.

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Революция и начало военного пути

Во время Майдана Николай Кохановский был участником боев на улице Грушевского и Институтской. Собственно, 18 и 19 февраля 2014 года на Майдане Независимости он отстаивал идеалы свободы.

Всего во время революции он был ранен 8 раз. В феврале 2014 года Верховная Рада Украины проголосовала за постановление, в соответствии с которым освобождались 23 политзаключенных из списка общественной организации "Комитет освобождения политзаключенных", основателем которой был Кохановский.

Следует сказать, что военный путь Кохановского начался именно во время Революции Достоинства, где он основал и возглавлял Первую Киевскую сотню ОУН имени Коновальца.

Позже, когда началась российско-украинская война на Востоке, он сформировал добровольческий батальон "ОУН", который участвовал во многих ключевых боях, в частности оборонял Донецкий аэропорт. Кроме того, бойцы "ОУН" участвовали в штурме Саур-Могилы и держали оборону села Пески в Донецкой области.

Агрессивные протесты и уголовные дела

В 2016 году "Добровольческое Движение ОУН" в знак протеста против московских финансовых структур инициировал регулярные массовые акции прямого действия в отношении "Сбербанка России" и "Альфабанка". Вместе с тем атакам подверглись штабы и офисы прокремлевских деятелей в Киеве.

Также "Добровольческое Движение ОУН" в 2018 году совершило погром здания ''Россотрудничества'' в Киеве. В то же время активисты во главе с Кохановским разбили окна в зданиях "Сбербанка" и "Альфа-банка", что располагались рядом.

в 2020 году Шевченковский районный суд объявил приговор Николаю Кохановскому, признав его виновным. Мужчине присудили два года ограничения свободы с отсрочкой в один год. Суд отклонил ходатайство российских банков о выплате компенсации более 1 миллиона гривен.

Николай Кохановский находился в должности командира добровольческого батальона "ОУН" с начала его создания до августа 2016 года. Оставляя должность, он назначил командиром батальона своего первого заместителя по боевой части друга "Ивана".

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Важно, что возглавляемые Николаем Кохановским активисты, в 2016 году останавливали так называемое мирное шествие Московского патриархата на Киев, называя соответствующих попов прямой агентурой спецслужб России.

Награды и борьба после 24 февраля

За время службы в армии Николай Кохановский получил такие награды:

Знак народного почета "Орден Единство и Воля" (2014 год);

Медаль Степана Бандеры или 100-летие проводника ОУН (2015 год);

Боевая награда Добровольческого Батальона ОУН (2016 год);

Медаль УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине".

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года он служил как рядовой в подразделении Сил обороны Украины. Погиб Николай Кохановский 10 июня 2024 в бою под Волчанском, что в Харьковской области.