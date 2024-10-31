Был командиром отделения РХБЗ: на войне погиб защитник из Калуша

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне погиб военнослужащий из Калуша, что на Ивано-Франковщине, Николай Коневич.

Трагическое известие сообщили в Калушском городском совете. Защитнику навсегда останется 45 лет.

Смотрите также Во время выполнения боевого задания: погиб известный писатель и историк Юрий Канюк

Николай Коневич погиб на войне

В бою за свободу и независимость Украины погиб калушанин, младший сержант Николай Коневич. Герою навсегда 45...,

– говорится в сообщении.

Николай Коневич стал на защиту Украины в июне 2022 года. Он служил командиром отделения РХБЗ одной из воинских частей.



В понедельник, 28 октября, 2024 года в результате ранений, несовместимых с жизнью, которые получил в результате вражеского обстрела в Донецкой области, защитник, к сожалению, погиб.



"Выражаем искренние соболезнования родным павшего Защитника. Низкий поклон и благодарность храброму Воину за жертвенный подвиг во имя независимой Украины", – написали в Калушском городском совете.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!