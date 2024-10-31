Трагічну звістку повідомили в Калуській міській раді. Захиснику назавжди залишиться 45 років.

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Микола Коневич загинув на війні

У бою за волю та незалежність України загинув калушанин, молодший сержант Микола Коневич. Героєві назавжди 45...,

– ідеться в повідомленні.

Микола Коневич став на захист України у червні 2022 року. Він служив командиром відділення РХБЗ однієї з військових частин.



У понеділок, 28 жовтня, 2024 року внаслідок поранень, несумісних із життям, яких зазнав внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині, захисник, на жаль, загинув.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Захисника. Низький уклін та вдячність хороброму Воїну за жертовний подвиг в ім'я незалежної України", – написали в Калуській міській раді.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!