Во Львове пытались украсть прах Кузнецова – советского агента НКВД
Источник:Андрей Садовый
Во Львове неизвестные уже во второй раз пытаются забрать останки советского разведчика Кузнецова прямо из могилы. Первая попытка была в 2021-м - тогда к могиле сделали подкоп.
Прах Николая Кузнецова во Львове уже второй раз пытаются украсть. На этот раз поднимали надгробную плиту. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях. Кому из живых не дает покоя мертвый разведчик – разбирался 24 Канал.
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Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями – в ГУР,
– подчеркнул городской голова.
На фото видно, что могильная плита сдвинута.
Кто такой Кузнецов
Николай Кузнецов (настоящее имя Никанор) – советский диверсант и агент НКВД. Прославился тем, что убивал высокопоставленных нацистских офицеров, в частности в Ровно, тогдашней столице Райхскомиссариата Украина, и Львове, который был административным центром дистрикта "Галичина".
Он хорошо владел многими языками: немецким (и его диалектами), польским, коми, украинским, эсперанто. Этим привлек внимание НКВД.
Следил за дипкорпусом посольств, снимал секретные документы, устраивал покушения на заместителей Эриха Коха – райхскомиссара Украины в 1942 – 1944 годах, застрелил вицегубернатора Галиции Отто Бауэра.
В 1943 году убил верховного судью оберфюрера Альфреда Функа – и нацисты отомстили, расстреляв более 350 арестантов Ровенской тюрьмы.
Погиб в марте 1944 года от рук УПА.
Посмертно ему присвоили звание героя Советского Союза.Отношения агента НКВД и ОУН: Кузнецов подстроил так, чтобы в убийстве Бауэра подозревали ОУН. А попав в плен к военно-полевой жандармери УПА, он сдал целый отряд советских диверсантов.
Из Украины в Россию: посмертная эпопея разведчика
Википедия указывает, что о диверсанте было снято 8 фильмов, в том числе документальных, и написано 16 книг. В его честь даже был назван астероид!
Однако после обретения Украиной независимости отношение к нему ожидаемо изменилось:
- В 1990-е львовяне предлагали демонтировать памятник Кузнецову – в конце концов, его забрали жители города Талица в Свердловской области, где учился разведчик.
- В 2000 году ветераны Екатеринбурга просили перезахоронить Кузнецова у них, но им отказала комиссия по военным захоронениям.
- В 2018 году праворадикалы обрисовали бюст Кузнецова.
- В 2019 году неизвестные украли с могилы бронзовый барельеф.
- В 2019 и 2020 году львовские власти не согласовали передачу останков Кузнецова родственникам.
- В 2021 году город отказался выполнить решение суда о передаче останков.
- В Ровно в 2022-м демонтировали бюст Кузнецова с Аллеи славы военного мемориала кладбища "Дубенское".
Демонтаж бюста Кузнецова / сайт ЧаРивне
Нужно ли передавать останки Кузнецова в Россию сейчас?
Мэр Львова Андрей Садовый в 2020 году предлагал обменять прах разведчика на освобождение из плена украинских воинов.
Писатель Андрей Курков в 2021 году подчеркивал, что передача останков в Россию сейчас только усилит путинский режим, возвышающий советских агентов. Поэтому следует передать его в третьи страны – а в Россию уже после окончания войны.Интересно: есть версия, что в могиле вовсе не Кузнецов, а немецкий солдат.
Могила Николая Кузнецова на Холме Славы – уже третье его захоронение. Так что вполне может быть и четвертое, причем за пределами Украины.