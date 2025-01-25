В Одессе ушел из жизни генерал-лейтенант Николай Лейфура

На 90 году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Николай Петрович Лейфура. Его жизненный путь был всецело посвящен службе Родине, а последние 20 лет он активно занимался работой в ветеранском движении в Одессе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Одесса. Официально".

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Что известно о Николае Лейфуре

Николай Петрович выбрал путь защиты Родины еще в молодости, став кадровым военным. Во время службы он командовал танковым взводом, ротой, батальоном, полком и механизированной дивизией, а завершил карьеру в должности заместителя командующего войсками Одесского военного округа.

В Одессе попрощались с Николаем Лейфурой / Фото "Одесса. Официально"

За годы службы он был отмечен многочисленными наградами, в частности Ордена за службу Родине III и II степени, а также Ордена Богдана Хмельницкого III и II степени.

Последние годы Николай Петрович возглавлял городской Совет ветеранов войны-однополчан, был заместителем председателя областной организации ветеранов и членом Совета ветеранов Украины.

С уходом Николая Лейфуры завершается целая эпоха, но его важное дело поддержки ветеранов продолжит жить и в дальнейшем.