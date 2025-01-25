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Що відомо про Миколу Лейфуру

Микола Петрович обрав шлях захисту Батьківщини ще в молодості, ставши кадровим військовим. Під час служби він командував танковим взводом, ротою, батальйоном, полком та механізованою дивізією, а завершив кар'єру на посаді заступника командувача військ Одеського військового округу.

В Одесі попрощалися із Миколою Лейфурою / Фото "Одеса. Офіційно"

За роки служби він був відзначений численними нагородами, зокрема Ордени за службу Батьківщині ІІІ та ІІ ступеня, а також Ордени Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступеня.

Останні роки Микола Петрович очолював міську Раду ветеранів війни-однополчан, був заступником голови обласної організації ветеранів та членом Ради ветеранів України.

З відходом Миколи Лейфури завершується ціла епоха, але його важлива справа підтримки ветеранів продовжить жити і надалі.