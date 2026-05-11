"Был крашем, а стал скуфом": сына Лукашенко высмеяли в сети из-за внешности

Николай Лукашенко, сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который 9 мая вместе с отцом посетил "военный" парад в Москве, неожиданно оказался в центре активного обсуждения в соцсетях. Если раньше его нередко называли "крашем" политических событий, то на этот раз пользователи преимущественно иронизировали по поводу его внешности.

Во время трансляции парада в сети Threads обратили внимание на образ 21-летнего Николая. Он появился в классическом темном костюме с синим галстуком, который почти полностью повторял аксессуар его отца. Именно эта деталь, а также, по мнению комментаторов, уставший и небрежный вид, стали поводом для шуток и предположений о якобы "подготовке к политической наследственности".

Что писали пользователи относительно внешнего вида Николая Лукашенко?

В соцсетях начали массово появляться ироничные комментарии о внешности Лукашенко-младшего. Пользователи писали, что отец якобы даже подбирал для сына одинаковые элементы гардероба, подчеркивая идею "политической преемственности".



Николай Лукашенко на параде в Москве

Некоторые обращали внимание на то, что юноша выглядел истощенным и, по их мнению, старше своего возраста. Среди комментариев распространялись саркастические замечания о ранних возрастных изменениях, а также критические шутки относительно его стиля жизни и пребывания среди политической элиты.

"Ему исполнился 21 год, интересно, как он будет выглядеть в 40";

"Коля Лукашенко чего-то совсем скуфился (превратился в мужчину среднего возраста, который не ухаживает за собой, – 24 Канал)";

"И лысеть Коля начал с 20-ти";

"Как ему не в кайф сидеть со старыми пер***. Повеселиться бы с молодежью. Так вся жизнь проходит, нечего вспомнить будет, только этикет", – писали в сети.

В то же время часть пользователей стала на защиту Николая Лукашенко, призывая не превращать обсуждение в высмеивание внешности.

Среди таких мыслей звучали и комментарии, где отмечалось, что совпадение цветов галстуков не имеет особого значения, при этом возможное будущее политическое положение Николая оценивали положительно, называя его якобы "грамотным молодым человеком, которому отец может помочь и подсказать".

Также звучали замечания о том, что критика внешности является двойными стандартами, поскольку общество часто по-разному реагирует на подобные оценки мужчин и женщин, хотя, по мнению некоторых комментаторов, этот вопрос должен быть вне поля зрения в политическом контексте.

Стоит заметить! Нынешняя реакция соцсетей на Николая Лукашенко существенно отличается от того, что было в 2020 году. Тогда сын диктатора после появления на параде в Москве стал настоящей звездой TikTok и Х. Пользователи активно восхищались его внешностью, называя сына Лукашенко "крашем парада", "моделью" и даже "голливудским актером".

В 15-летнем возрасте Николай часто сопровождал отца на официальных мероприятиях и привлекал к себе значительное внимание публики. Его фотографии быстро распространялись по сети, а многие пользовательницы признавались, что смотрели трансляции парадов прежде всего из-за него.

Что еще известно о сыне Лукашенко?

Еще в январе 2026-го самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически публично назвал своего младшего сына Николая "одаренным студентом". На это, в частности, указывало решение о назначении ему специальной государственной стипендии.

В целом же Николай Лукашенко с детства находится в центре внимания медиа и регулярно сопровождает отца во время официальных встреч, международных поездок и публичных мероприятий. Поэтому его давно воспринимают как одну из самых узнаваемых фигур в ближайшем окружении белорусского лидера.

При этом российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский ранее заявлял, что едва ли не единственной искренней человеческой привязанностью Лукашенко является отношение к сыну Николаю. Он отмечал, что белорусский лидер действительно беспокоится о нем и уделяет ему особое внимание.

В 2023 году Лукашенко в одном из интервью утверждал, что его сын якобы был причастен к организации контактов между Россией и Украиной. По словам самопровозглашенного президента, Николай даже помог в проведении телефонного разговора между сторонами. Тогда же Лукашенко обмолвился, что сын находится в Пекине, что вызвало новую волну предположений о его возможной будущей политической роли.

Действительно ли Николай может стать следующим президентом Беларуси?

В 2025 году в медиа начали активно обсуждать версию о том, что Лукашенко может готовить Николая к передаче власти. Причиной для таких предположений стали заявления самого белорусского лидера, в которых он все чаще упоминал тему собственной смерти и будущего страны.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко в комментарии 24 Канала высказывал мнение, что именно младшему сыну Лукашенко может пытаться передать власть. По словам оппозиционера, диктатор задумывается над тем, как сохранить систему, которую выстраивал десятилетиями.

Одной из потенциальных преград является возраст Николая Лукашенко. Именно поэтому в экспертной среде появлялись предположения, что власть может прибегнуть к изменениям в конституции и снизить минимальный возраст для участия в президентских выборах – с 40 до 25 лет.

При этом старших сыновей Лукашенко – Виктора и Дмитрия – аналитики редко рассматривают как возможных преемников, считая, что именно Николай является главным фаворитом в потенциальном сценарии передачи власти внутри семьи