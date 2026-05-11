Під час трансляції параду в мережі Threads звернули увагу на образ 21-річного Миколи. Він з'явився у класичному темному костюмі із синьою краваткою, яка майже повністю повторювала аксесуар його батька. Саме ця деталь, а також, на думку коментаторів, втомлений і недбалий вигляд, стали приводом для жартів і припущень про нібито "підготовку до політичної спадковості".

Що писали користувачі щодо зовнішнього вигляду Миколи Лукашенка?

У соцмережах почали масово з'являтися іронічні коментарі про зовнішність Лукашенка-молодшого. Користувачі писали, що батько нібито навіть підбирав для сина однакові елементи гардероба, підкреслюючи ідею "політичної спадкоємності".



Микола Лукашенко на параді у Москві / Скриншот 24 Каналу з мережі

Дехто звертав увагу на те, що юнак виглядав виснаженим і, на їхню думку, старшим за свій вік. Серед коментарів поширювалися саркастичні зауваження про ранні вікові зміни, а також критичні жарти щодо його стилю життя і перебування серед політичної еліти.

"Йому виповнилося 21 рік, цікаво, який вигляд він матиме у 40";

"Коля Лукашенко чогось зовсім скуфився (перетворився на чоловіка середнього віку, який не доглядає за собою, – 24 Канал)";

"І лисіти Коля почав із 20-ти";

"Як йому не в кайф сидіти зі старими пер***. Повеселитися б з молоддю. Так все життя минає, нема чого згадати буде, тільки етикет", – писали в мережі.

Водночас частина користувачів стала на захист Миколи Лукашенка, закликаючи не перетворювати обговорення на висміювання зовнішності.

Серед таких думок звучали й коментарі, де зазначалося, що збіг кольорів краваток не має особливого значення, при цьому можливе майбутнє політичне становище Миколи оцінювали позитивно, називаючи його нібито "грамотною молодою людиною, якій батько може допомогти і підказати".

Також лунали зауваження про те, що критика зовнішності є подвійними стандартами, оскільки суспільство часто по-різному реагує на подібні оцінки чоловіків і жінок, хоча, на думку деяких коментаторів, це питання має бути поза увагою в політичному контексті.

Варто зауважити! Теперішня реакція соцмереж на Миколу Лукашенка суттєво відрізняється від того, що було у 2020 році. Тоді син диктатора після появи на параді в Москві став справжньою зіркою TikTok та Х. Користувачі активно захоплювалися його зовнішністю, називаючи сина Лукашенка "крашем параду", "моделлю" та навіть "голлівудським актором".

У 15-річному віці Микола часто супроводжував батька на офіційних заходах і привертав до себе значну увагу публіки. Його фотографії швидко поширювалися мережею, а багато користувачок зізнавалися, що дивилися трансляції парадів насамперед через нього.

Що ще відомо про сина Лукашенка?

Ще у січні 2026-го самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично публічно назвав свого молодшого сина Миколу "обдарованим студентом". На це, зокрема, вказувало рішення про призначення йому спеціальної державної стипендії.

Загалом же Микола Лукашенко з дитинства перебуває у центрі уваги медіа та регулярно супроводжує батька під час офіційних зустрічей, міжнародних поїздок і публічних заходів. Через це його давно сприймають як одну з найбільш впізнаваних постатей у найближчому оточенні білоруського лідера.

При цьому російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський раніше заявляв, що чи не єдиною щирою людською прив'язаністю Лукашенка є ставлення до сина Миколи. Він наголошував, що білоруський лідер дійсно турбується про нього та приділяє йому особливу увагу.

У 2023 році Лукашенко в одному з інтерв’ю стверджував, що його син нібито був дотичний до організації контактів між Росією та Україною. За словами самопроголошеного президента, Микола навіть допоміг у проведенні телефонної розмови між сторонами. Тоді ж Лукашенко обмовився, що син перебуває у Пекіні, що викликало нову хвилю припущень про його можливу майбутню політичну роль.

Чи справді Микола може стати наступним президентом Білорусі?

У 2025 році в медіа почали активно обговорювати версію про те, що Лукашенко може готувати Миколу до передачі влади. Причиною для таких припущень стали заяви самого білоруського лідера, у яких він дедалі частіше згадував тему власної смерті та майбутнього країни.

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко в коментарі 24 Каналу висловлював думку, що саме молодшому сину Лукашенко може намагатися передати владу. За словами опозиціонера, диктатор замислюється над тим, як зберегти систему, яку вибудовував десятиліттями.

Однією з потенційних перепон є вік Миколи Лукашенка. Саме тому в експертному середовищі з'являлися припущення, що влада може вдатися до змін у конституції та знизити мінімальний вік для участі у президентських виборах – із 40 до 25 років.

При цьому старших синів Лукашенка – Віктора та Дмитра – аналітики рідко розглядають як можливих наступників, вважаючи, що саме Микола є головним фаворитом у потенційному сценарії передачі влади всередині родини