На войне погиб сын выдающегося политика-диссидента Николай Лупинис

Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. Так, к сожалению, стало известно о гибели военнослужащего Николая Лупиноса.

Он – сын известного диссидента Анатолия Лупиноса, прошедшего через советские лагеря, тюрьмы и психбольницы КГБ. Сам Николай с 2015 года был в рядах Вооруженных сил Украины.

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Гибель Николая Лупиноса

Еще одна большая и болезненная потеря. Погиб Николай Лупинис-младший – воин ВСУ, минометчик, сержант, унсовец, сын того самого легендарного Дяди Толи Лупиноса, одного из основателей УНА-УНСО,

– пишет Дмитрий Лиховой.

Представитель ОСУВ "Таврия" описал защитника как положительного, правильного парня. По словам Лиховия, он был из тех, кто продолжал дело великих отцов, мог многое сделать в общественной жизни и политике.

Бывший однопартиец Сергей Чумак уточнил, что многочисленные травмы Николай получил 24 августа в бою под Часовым Яром в Донецкой области.

Последние годы Николай проживал с семьей в городе Ладыжин, что в Винницкой области.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего воина.