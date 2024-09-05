Він – син відомого дисидента Анатолія Лупиноса, що пройшов через радянські табори, тюрми і психлікарні КГБ. Сам Микола з 2015 року був в лавах Збройних сил України.

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Загибель Миколи Лупиноса

Ще одна велика й болюча втрата. Загинув Микола Лупиніс-молодший – воїн ЗСУ, мінометник, сержант, унсовець, син того самого легендарного Дяді Толі Лупиноса, одного із засновників УНА-УНСО,

– пише Дмитро Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" описав захисника як позитивного, правильного хлопця. За словами Лиховія, він був з тих, хто продовжував справу великих батьків, міг багато зробити в громадському житті і політиці.

Микола Лупиніс загинув / фото з соцмереж

Колишній однопартієць Сергій Чумак уточнив, що численні травми Микола отримав 24 серпня в бою під Часовим Яром на Донеччині.

Останні роки Микола проживав з родиною в місті Ладижин, що у Вінницькій області.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна.