Маленький сынишка остался без папы: в боях за Бахмут погиб защитник со Львовщины
Источник:Солонковская территориальная громада
В Бахмуте в боях с российским агрессором погиб защитник из Львовской области Николай Макаревич. Ему было всего 35 лет.
Николай Макаревич – уроженец Зубры Солонковской громады. Он отправился защищать Украину добровольно в марте 2022 года.
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Что известно о погибшем Герое
Всего месяц назад, 9 февраля, Николаю исполнилось 35 лет. Целый год полномасштабной войны он держал небо в составе 125-й бригады – был командиром роты.
У Героя осталась жена Анастасия Шарко, 4-летний сынишка Николай и родители.
Светлое воспоминание о подвиге мужественного и славного сына Украины будет жить всегда в наших сердцах. Слава и честь воину. Доземный поклон и вечная память Николаю Макаревичу,
– написали в Солонковской громаде.
Похоронят Николая Макаревича завтра, 7 марта.
Николаю Макаревичу было 35 лет / Солонковская громада
Потери украинцев
- Недавно стало известно, что на войне в Украине погиб боевой медик Степан Сайко. Он спасал жизнь собратьев и положил за наше государство свою.
- Возле Бахмута погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. Это произошло во время эвакуации раненых украинских защитников 3 марта.
- А 20-летний нацгвардеец Богдан Ваков так и не дождался весны. Защитник из села Раков Ивано-Франковской области погиб в Луганской области 28 февраля.
- Также в Харьковской области погиб депутат Сокирянского городского совета Иван Варчук. Он столкнулся с диверсионно-разведывательной группой российской армии.