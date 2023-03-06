Маленький сынишка остался без папы: в боях за Бахмут погиб защитник со Львовщины

В Бахмуте в боях с российским агрессором погиб защитник из Львовской области Николай Макаревич. Ему было всего 35 лет.

Николай Макаревич – уроженец Зубры Солонковской громады. Он отправился защищать Украину добровольно в марте 2022 года.

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Что известно о погибшем Герое

Всего месяц назад, 9 февраля, Николаю исполнилось 35 лет. Целый год полномасштабной войны он держал небо в составе 125-й бригады – был командиром роты.

У Героя осталась жена Анастасия Шарко, 4-летний сынишка Николай и родители.

Светлое воспоминание о подвиге мужественного и славного сына Украины будет жить всегда в наших сердцах. Слава и честь воину. Доземный поклон и вечная память Николаю Макаревичу,

– написали в Солонковской громаде.

Похоронят Николая Макаревича завтра, 7 марта.



Николаю Макаревичу было 35 лет / Солонковская громада

Потери украинцев