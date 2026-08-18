Более 25 лет проработал в этой профессии: россияне убили энергетика с помощью FPV-дрона

В минувшие выходные Россия совершила атаку на Сумы беспилотниками. Один из FPV-дронов страна-агрессор направила в автомобиль сотрудника Укрэнерго Николая Миронова.

В результате атаки мужчина погиб. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что известно о трагедии?

В компании рассказали, что Россия циничным и жестоким образом убила Николая Миронова. Мужчина работал старшим диспетчером Сумской группы оперативного управления.

На выходных мужчина просто приехал в магазин. Однако военные страны-агрессора нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю.

В результате атаки Миронов получил очень тяжелые ранения и погиб. Его жена сейчас находится в больнице.

В Укрэнерго рассказали, что мужчина более 25 лет посвятил работе в энергетике. В последние годы он не оставил свою профессию, несмотря на непрерывные обстрелы энергообъектов в прифронтовом регионе.

В компании отметили, что коллеги вспоминают Николая Миронова как порядочного, доброго и принципиального человека. Его уважали за опыт, ответственность и человечность.

В очередной раз призываем мир к сплоченному противодействию российской агрессии, которая в своей жестокости уже перешла все границы,

– подчеркнули в Укрэнерго.

24 Канал выражает искренние соболезнования родственникам погибшего.

Вечером 16 августа Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками. В городе прозвучало не менее 7 взрывов. Целью врага были жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.