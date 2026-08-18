Внаслідок атаки чоловік загинув. Про це повідомили в Укренерго.

Що відомо про трагедію?

У компанії розповіли, що Росія цинічним і жорстоким чином вбила Миколу Миронова. Чоловік працював старшим диспетчером Сумської групи оперативного управління.

На вихідних чоловік просто приїхав до магазину. Проте військові країни-агресорки завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю.

Внаслідок атаки Миронов отримав дуже важкі поранення і загинув. Його дружина наразі перебуває у лікарні.

В Укренерго розповіли, що чоловік понад 25 років віддав роботі в енергетиці. Останніми роками він не полишив своєї професії, попри безперервні обстріли енергооб’єктів у прифронтовому регіоні.

У компанії сказали, що колеги згадують Миколу Миронова як порядну, добру й принципову людину. Його поважали за досвід, відповідальність і людяність.

Вкотре закликаємо світ до згуртованої протидії російській агресії, яка у своїй жорстокості вже перейшла будь-які межі,

– наголосили в Укренерго.

24 Канал висловлює найщиріші співчуття родичам загиблого.

Ввечері 16 серпня Росія масовано атакувала Суми безпілотниками. У місті пролунали щонайменше 7 вибухів. Ціллю ворога були житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.