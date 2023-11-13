В Житомире простились с участником "МастерШефа" Николаем Молоковым

В Житомире 13 ноября простились с полковником Николаем Молоковым. В частности, он являлся инструктором в полку имени Калиновского, а также участвовал в программе "МастерШеф".

Перед своим участием в телепрограмме он около года служил в "Азове". Муж был старшим бойцом в военном формировании.

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С Николаем Молоковым попрощались

Журналисты рассказали, что прощание с 71-летним полковником прошло в Свято-Михайловском соборе города Житомира. В частности, мужчина скончался 10 ноября 2023 года.

На прощании с военным была директор городского центра социальных служб Ольга Юрченко. Она рассказала, что Молоков прошел срочную службу, после чего поступил и успешно окончил Киевское высшее танковое инженерное училище. У него также был опыт службы в Афганистане. С 1991 года Николай Молоков присоединился к Вооруженным силам Украины и был в запасе с 2014 года.

С 2015 года он выбрал службу в "Азове" и воевал там до 2020 года. Даже после освобождения от военной службы он не сидит дома. Преподавал предмет "Военное дело" для учащихся одной из общеобразовательных школ,

– сказала Юрченко.

С первого дня полномасштабного вторжения Николай Молоков встал на защиту Украины. Проводил инструктажи по боевому делу для полка имени Кастуся Калиновского.

В Житомире простились с Николаем Молоковым / Фото Суспильного

Военный полк на позывной "Кос" рассказал, что Молоков был для них очень важной фигурой. Ведь с самого начала он помогал подразделению учиться воевать.

"Все ребята очень уважали его, и он был душой компании. Всегда был веселым, рассказывал интересные истории. Поэтому мы все помним его с самого начала. И это большая потеря для нас", – подчеркнул "Кос".

Николай Молоков был участником "МастерШефа"