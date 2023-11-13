Перед своєю участю у телепрограмі він близько року служив у "Азові". Чоловік був найстаршим бійцем у військовому формуванні.

До теми Помер учасник "МастерШеф" Микола Молоков: був інструктором у полку Каліновського та "Азові"

З Миколою Молоковим попрощалися

Журналісти розповіли, що прощання з 71-річним полковником відбулося у Свято-Михайлівському соборі міста Житомир. Зокрема, чоловік помер 10 листопада 2023 року.

На прощанні з військовим була директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Вона розповіла, що Молоков пройшов строкову службу, після чого вступив і успішно закінчив Київське вище танкове інженерне училище. Він також мав досвід служби в Афганістані. З 1991 року Микола Молоков приєднався до Збройних сил України та перебував у запасі з 2014 року.

З 2015 року він обрав службу в "Азові" і воював там до 2020 року. Навіть після звільнення від військової служби він не сидить вдома. Викладав предмет "Військова справа" для учнів однієї із загальноосвітніх шкіл,

– сказала Юрченко.

З першого дня повномасштабного вторгнення Микола Молоков став на захист України. Проводив інструктажі з бойової справи для полку імені Кастуся Калиновського.

У Житомирі попрощалися з Миколою Молоковим / Фото Суспільного

Військовий полку на позивний "Кос" розповів, що Молоков був для них вельми важливою фігурою. Адже від самого початку він допомагав підрозділу навчатися воювати.

"Усі хлопці дуже поважали його, і він був душею компанії. Завжди був веселим, розповідав цікаві історії. Тому ми всі пам’ятаємо його з самого початку. І це велика втрата для нас", – наголосив "Кос".

24 Канал висловлює щирі співчуття родичам і близьким у зв'язку з втратою військового.

Микола Молоков був учасником "МастерШефу"