Первое подозрение такого ранга: заместителя гендиректора "Росатома" уличили в разграблении ЧАЭС

Заместителя гендиректора "Росатома" Николая Мулюкина разоблачили на захвате и хищении Чернобыльской АЭС. Благодаря действиям правоохранителей ему удалось объявить подозрение.

Следователям удалось установить, что во время оккупации Чернобыля именно Мулюкин руководил ограблением атомной электростанции. Более того, генерал-майор лично приезжал на оккупированную Чернобыльскую АЭС.

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Заместителю гендиректора "Росатома" сообщили о подозрении

Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора "Росатома", российскому генерал-майору полиции Николаю Мулюкину. Правоохранителям удалось доказать, что именно он руководил разграблением Чернобыльской АЭС, которую посещал лично.

Благодаря колоссальной работе следователей и сотрудников криминального анализа Национальной полиции Украины удалось идентифицировать более 100 россиян, которые принимали участие в захвате и ограблении ЧАЭС. Следователям также удалось подтвердить, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин.

Его "специалисты" не знали, что делать со станцией при выводе из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные России выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали,

– добавили в полиции.

Игорь Клименко отметил, что это первое подозрение должностному лицу России такого ранга. Министр добавил, что каждый захватчик, независимо от ранга, должен ответить за военные преступления против Украины и украинского народа.

Похищено и уничтожено имущества на миллиард гривен

В Офисе генпрокурора сообщили, что Мулюкин работает заместителем генерального директора по безопасности АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "Росатом". По его приказу Чернобыльская АЭС понесла убытки на сумму более 1 миллиарда гривен.

Так, Мулюкин приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси. Другое имущество, которое не могло быть вывезено, приказал уничтожить. Нанесенный ущерб оценивается в 1,038 миллиарда гривен.

Мулюкину инкриминируется нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору лиц. Подозрение сообщили по статьям 28 и 438 УК Украины. Максимальные санкции предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.