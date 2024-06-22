На Днепропетровщине умер спасатель: попал под удар, ликвидируя пожар после атаки России

На Днепропетровщине умер 28-летний спасатель, который получил тяжелые травмы в результате повторного удара России по Никопольскому району 8 июня.

Николай Нечипоренко ликвидировал пожар, вызванный вражескими обстрелами, как вдруг агрессор коварно ударил снова.

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Погиб спасатель Николай Нечипоренко

В субботу, 22 июня, ушел в мир иной начальник караула 44 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Ему было всего 28 лет.

Спасатель попал под коварный повторный удар оккупантов, когда 8 июня в Никопольском районе ликвидировал пожар, вызванный вражескими обстрелами.

Он получил тяжелые травмы и это время боролся за жизнь до последнего. За время службы спас не одну жизнь. Настоящий герой, готов пожертвовать собственной жизнью ради других. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память,

– подчеркнули в ГСЧС.

На Днепропетровщине умер спасатель Николай Нечипоренко / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Нечипоренко. Вечная память!